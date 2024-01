iFabric Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Ifabric-Aktie übertrifft den Branchendurchschnitt

In den letzten 12 Monaten erzielte die Ifabric-Aktie eine beeindruckende Performance von 53,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -15,01 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +68,09 Prozent im Branchenvergleich für Ifabric. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Ifabric mit einer Rendite, die 57,38 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, überzeugen. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Ifabric von 1,24 CAD eine +2,48 Prozent Entfernung vom GD200 (1,21 CAD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,2 CAD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +3,33 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Ifabric-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt sich, dass Ifabric auf 7-Tage-Basis überverkauft ist (RSI7: 11,76 Punkte), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Ifabric-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ifabric aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche weist eine Dividendenrendite von 1,3 auf, was zu einer Differenz von -1,3 Prozent zur Ifabric-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.