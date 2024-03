iFabric Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Ifabric wurden der 7-Tage-RSI und der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 3,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ifabric-Aktie überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Ifabric auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, und erhält dafür ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ifabric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergab sich ein Wert von 1,2 CAD. Der letzte Schlusskurs (1,26 CAD) liegt deutlich darüber (Unterschied +5 Prozent), weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,07 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+17,76 Prozent) und die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Ifabric-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 1,36). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ifabric-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Anleger-Stimmung bei Ifabric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.