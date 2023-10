iFOREX Europe bietet ein umfassendes Paket von Handelswerkzeugen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Die iFOREX Group ist eine führende globale Finanzgruppe mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche. Ihre europäische Niederlassung, iFOREX Europe, verfügt über alle Werkzeuge zur Unterstützung des privaten Handels mit 1-on-1-Privatschulung in mehreren Sprachen, Leitfäden und Tutorials sowie einem 5.000 $ Demokonto. Außerdem bietet die App weitere Funktionen, die den Händlern helfen, auf dem aktuellen Markt zu handeln.Ein Sprecher der iCFD LTD, die iFOREX Europe betreibt, sagte: „iFOREX hat das Handwerkszeug, buchstäblich, für Leute, die privaten Online-Handel betreiben wollen. Wir freuen uns, die Handelserfahrung unserer Kunden mit unserem privaten Training, unseren Leitfäden und unserem Demokonto zu unterstützen. Wir sind auch sehr stolz auf die verschiedenen Werkzeuge in unserer Trading-App, die jeden Handel so klar und übersichtlich wie möglich machen."Den Kunden von iFOREX Europe stehen über 750 CFD-Finanzinstrumente zur Verfügung: Devisen, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen, Aktien und ETFs. Um sich in den zahllosen Handelsinstrumenten zurechtzufinden, haben Händler auf der iFOREX Europe Plattform (https://www.iforex.eu/trading-platform) Zugang zu verschiedenen Werkzeugen, die ihnen helfen. Händler erhalten ein 1-on-1-Privattraining in der Sprache ihrer Wahl, kostenlose Leitfäden auf unserer Website und ein Demokonto im Wert von über 5.000 $ zum Üben, bevor sie ihr Geld investieren.IFOREX hat auch verschiedene Werkzeuge in seine Plattform integriert, die gleichen Werkzeuge auf Computern und mobilen Geräten. Dazu gehört ein Ereigniskalender, um Nachrichten zu verfolgen, die sich auf Instrumente auswirken, und um Ihre Trades entsprechend zu aktualisieren. Darüber hinaus gibt es Handelseinblicke, um die Händler über Markttrends auf dem Laufenden zu halten, eine tägliche Gelegenheit über ein prognostiziertes Instrument und mehr. Weitere Werkzeuge dienen der Risikominimierung, z. B. das Setzen von Ober- und Untergrenzen für den Handelswert, der Overnight-Handel und der Saldoschutz.„Die iFOREX Europe Plattform verfügt über großartige Werkzeuge, um den privaten Handel zugänglich und skalierbar zu machen. Sie hat die gleichen Funktionen für die mobile Version und die Desktop-Version. Die Kunden beginnen mit einem Onboarding-Prozess mit dem 1-on-1-Handel und einem Demokonto. Darüber hinaus können sie nahtlos auf Anleitungen und Tutorials zugreifen, während sie jederzeit und überall handeln und die volle Kontrolle über ihr Konto haben", fügte der Sprecher hinzu.Nach über 25 Jahren hat sich die iFOREX Group aufgrund ihrer technologischen Innovation, ihres kundenorientierten Engagements, des Aufbaus von Vertrauen bei den Händlern und ihres Strebens nach Spitzenleistungen als Branchenführer in der Fintech-Industrie etabliert.IFOREX Europe wird von der iCFD Ltd. betrieben, die von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde lizenziert und reguliert wird.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1864512/4351475/iFOREX_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iforex-europe-bietet-ein-umfassendes-paket-von-handelswerkzeugen-301962156.htmlPressekontakt:Theodotos Choraitis,Direktor der iCFD Limited,theodotosc@iforex.eu,+357-252-04600Original-Content von: iFOREX, übermittelt durch news aktuell