iDreamSky Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Idreamsky beträgt 52,94, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25-Wert liegt bei 71,92, was auf eine schlechte Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Idreamsky eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Idreamsky daher eine Einschätzung als "Neutral" für die Anlegerstimmung.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Idreamsky in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei der Diskussion über Idreamsky gemessen, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Idreamsky-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,84 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,46 HKD, was einem Unterschied von -48,59 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,99 HKD) weisen darauf hin, dass die Idreamsky-Aktie auch kurzfristig betrachtet eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Idreamsky-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, das Sentiment und den Buzz, als auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.