iDreamSky Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Idreamsky in der Internet-Kommunikation bleiben weitgehend unverändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität gezeigt, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Idreamsky liegt bei 51,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 liegt bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass die Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie sich in einem "Schlecht"-Zustand befindet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Idreamsky daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral" für den Anleger eingestuft.

