iClick Interactive Asia Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Iclick Interactive Asia war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Iclick Interactive Asia daher eine "Gut"-Einschätzung. Dies geht aus der Analyse des Relative Strength Index (RSI) hervor, der mit einer Ausprägung von 22,22 eine positive Bewertung liefert. Der RSI25 beläuft sich auf 44,83, was zu einem neutralen Rating für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität über Iclick Interactive Asia, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Iclick Interactive Asia-Aktie um +46,44 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen ab, was zu einer guten charttechnischen Bewertung führt. Der Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt hingegen zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Iclick Interactive Asia für die Stimmung der Anleger, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.