iCandy Interactive Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Icandy Interactive-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,026 AUD weicht um -35 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-13,33 Prozent Abweichung), was erneut zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Icandy Interactive-Aktie zeigt, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 75 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Icandy Interactive-Aktie eine gemischte Bewertung aus der technischen Analyse, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.