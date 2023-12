iCandy Interactive Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung erfahren hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist im Vergleich zum Vormonat gesunken, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Icandy Interactive-Aktie daher ein schlechtes Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Icandy Interactive von 0.027 AUD sich um 32,5 Prozent vom GD200 (0,04 AUD) entfernt hat, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,03 AUD ein schlechtes Signal aufgrund eines Abstands von -10 Prozent. Somit wird der Kurs der Icandy Interactive-Aktie insgesamt als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Icandy Interactive liegt bei 66,67 und wird daher als neutral bewertet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutral Situation hin. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien wurde die Icandy Interactive in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt und insgesamt eine neutrale Einstufung erzeugt.