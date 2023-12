iBio Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Ibio zeigt sich in verschiedenen Bereichen als weniger attraktiv. Zunächst fällt die Dividendenrendite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 Prozentpunkten niedriger aus. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich verschlechtert. Die Stimmung in der Internet-Kommunikation ist deutlich eingetrübt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Ibio-Aktie deutlich vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage sowie der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.