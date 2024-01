iA Financialration Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war in etwa gleichbleibend, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ia-Aktie also mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Ia-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ia-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Ia-Aktie ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 3 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,4 CAD, was einer Erwartung von 9,06 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.