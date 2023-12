Bollore Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Das Anleger-Sentiment und die Diskussionsintensität deuten darauf hin, dass die Stimmung gegenüber der Bollore-Aktie im letzten Monat schlechter geworden ist. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bollore-Aktie daher ein schlechtes Rating.

In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt positiv über die Bollore-Aktie diskutiert. In den vergangenen Tagen war das Interesse jedoch eher durchschnittlich, ohne starke Tendenzen in positiver oder negativer Richtung. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein neutraler Bewertungspunkt, da der Schlusskurs der Bollore-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 5,54 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,59 EUR lag. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt führt hingegen zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore bei einem Wert von 32, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Ebene eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Bollore-Aktie somit eine durchwachsene Bewertung aus verschiedenen Perspektiven.

