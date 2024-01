i3 Interactive Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen I3 Interactive. An neun Tagen wurde hauptsächlich positiv diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die I3 Interactive-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergaben einen Wert von 50, was zu einer Neutral-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigte sich, dass die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert war. Beides führte zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" im Sentiment und Buzz-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der I3 Interactive-Aktie mit 0,02 CAD 0 Prozent vom GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der einen Kurs von 0,02 CAD aufweist und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die I3 Interactive-Aktie sowohl auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index als auch der technischen Analyse als "Neutral" bewertet wird.