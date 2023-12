i3 Interactive Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei I3 Interactive nicht wesentlich verändert. Weder eine besonders positive noch eine besonders negative Tendenz wurde in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion haben sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmung rund um I3 Interactive wird auch von Anlegern positiv eingeschätzt, wie unsere Analysten festgestellt haben. Trotzdem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der I3 Interactive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 CAD liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, da auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu zeigen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für I3 Interactive zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt erhält das Wertpapier von I3 Interactive somit ein durchweg "Neutral"-Rating in den verschiedenen Abschnitten der Analyse.