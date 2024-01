i3 Interactive Aktie: In Lauerstellung

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz und dem Anleger-Sentiment. In den letzten Monaten hat die Aktie von I3 Interactive eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich führt. Ebenso verharrte die Rate der Stimmungsänderung auf einem niedrigen Niveau, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für I3 Interactive 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen eine minimale Abweichung vom letzten Schlusskurs der I3 Interactive-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis dieser Indikatoren führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu I3 Interactive verbreitet wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für I3 Interactive basierend auf den weichen und harten Faktoren.