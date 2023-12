i3 Interactive Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

I3 Interactive: Anleger-Stimmung und technische Analyse bleiben neutral

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Aktien von I3 Interactive von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der I3 Interactive verläuft derzeit bei 0,02 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,02 CAD lag und somit einen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 CAD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für I3 Interactive in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die I3 Interactive-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für I3 Interactive.

Insgesamt bleibt die Anleger-Stimmung und die technische Analyse für I3 Interactive auf neutraler Ebene, mit leicht positiven Tendenzen in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien.