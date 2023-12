i3 Interactive Aktie: Alles nach Plan!

Die I3 Interactive-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,02 CAD liegt 0 Prozent unter dem GD200 (0,02 CAD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht ebenfalls bei 0,02 CAD, was wiederum ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei I3 Interactive in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über I3 Interactive diskutiert wurde. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation die Oberhand hatte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verschoben, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die I3 Interactive-Aktie liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.