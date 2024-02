i3 Energy Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von I3 Energy war in den letzten zwei Wochen eher neutral, so die Analyse der Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Allerdings zeichnet sich in den letzten ein, zwei Tagen ein vorherrschend negatives Interesse der Anleger ab. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie von I3 Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,7, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,01 entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der I3 Energy bei 59,21 liegt, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 74, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ist die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" zu bewerten.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist I3 Energy mit 2,72 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt (12.05%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Gesamtbewertung ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, eine "Gut"-Empfehlung aus fundamentaler Sicht, eine "Neutral"-Einstufung des RSI und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.