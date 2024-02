i3 Energy Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Buzzi":

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen I3 Energy von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Alles in allem lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf gutem Niveau ist.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der I3 Energy derzeit 12,87 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,73 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -32,17 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,73 GBP, was einer Distanz von -10,28 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für I3 Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass I3 Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark und liegt bei 66,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält I3 Energy in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von I3 Energy 2. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,97) liegt die Aktie also deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 70 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist I3 Energy daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.