i3 Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Derzeit schüttet I3 Energy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 9,28 Prozentpunkte (2,54 % gegenüber 11,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde I3 Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei I3 Energy nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von I3 Energy liegt momentan bei 33,98 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 44,95 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält I3 Energy für den RSI sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält I3 Energy daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.