i3 Energy Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von I3 Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -40,72 Prozent bedeutet. Der Durchschnittsverlust in dieser Branche lag bei -12,16 Prozent. Auch im Sektorvergleich des "Energie"-Sektors lag die Rendite bei -12,16 Prozent, wobei I3 Energy 40,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. I3 Energy weist einen Wert von 3,33 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 9. Dies entspricht einer Unterbewertung von 63 Prozent, und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von I3 Energy beträgt derzeit 2,54 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,89 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 9,35 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der I3 Energy bei 14,27 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 10,12 GBP liegt, was einem Abstand von -29,08 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 10,6 GBP ergibt sich eine Differenz von -4,53 Prozent, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".