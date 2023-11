i3 Energy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei haben wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von I3 Energy zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu beobachten ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich I3 Energy ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von I3 Energy liegt bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,41) unter dem Durchschnitt (ca. 64 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist I3 Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die I3 Energy-Aktie hat einen Wert von 47, wodurch die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (73,48) zeigt, dass I3 Energy auf dieser Basis überkauft ist. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für I3 Energy.