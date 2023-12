i3 Energy Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die aktuelle Einschätzung der I3 Energy-Aktie basiert auf verschiedenen Faktoren. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. In sozialen Netzwerken überwogen in den letzten Tagen positive Themen, aber auch negative Diskussionen über das Unternehmen waren zu verzeichnen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt I3 Energy mit 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,91 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis neutral ist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die I3 Energy-Aktie aufgrund der Stimmungslage, der Dividendenpolitik und des RSI ein "Neutral"-Rating.