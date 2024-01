hopTo Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Hopto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 0,39 USD gestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 0,38 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage bei -2,56 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,37 USD, was einem Abstand von +2,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Hopto derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 % in der Softwarebranche. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Eine fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hopto derzeit bei 61 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Softwarebranche durchschnittlich ein KGV von 58 aufweisen. Dies führt zu der Einschätzung, dass Hopto aktuell aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hopto liegt der RSI7 bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.