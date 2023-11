hopTo Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividendenrendite von Hopto beträgt aktuell 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Hopto als "Neutral".

Bei der Einschätzung von Aktien spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über Hopto die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hopto daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hopto-Aktie ergibt einen Wert von 47,62 für den RSI7 (sieben Tage) und 41,67 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hopto besonders positiv diskutiert, was zu einer heutigen Gesamtbewertung als "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.