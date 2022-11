hlpy schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7,5 Millionen Euro ab und konzentriert sich auf die internationale Entwicklung

Mailand (ots/PRNewswire) -Synergo Capital investiert als Hauptinvestor zusammen mit CDP Venture Capital und The Techshop als Co-Investoren in das italienische Start-up für Mobilität 4.0-Fahrzeugassistenzhlpy, das italienische Startup-Unternehmen, das dank vollständig digitaler Dienstleistungen wie Pannenhilfe, Fahrzeugreparatur und Aufrechterhaltung der Mobilität des Fahrers die Welt der Pannenhilfe umgestaltet, hat eine Finanzierungsrunde von fast 7,5 Millionen Euro unter der Leitung von Synergo Capital abgeschlossen, der sich CDP Venture Capital und The Techshop als Co-Investoren anschlossen und die sich in einer Serie-A-Überzeichnung von 5,1 Millionen Euro, wandelbaren Instrumenten und Fremdkapital materialisierte.Diese Vereinbarung zur Stärkung der Finanz- und Vermögenslage wird es hlpy ermöglichen, den internationalen Entwicklungsplan erheblich zu beschleunigen und die von der digitalen Plattform angebotenen Dienstleistungen zu erweitern, um im Rahmen des neuen Szenarios der Mobilität 4.0 zu einem immer wichtigeren Akteur zu werden. hlpy ist der einzige Akteur, der das Front-End, den Kunden, die operative Plattform und das Notfallnetzwerk in einem nativen digitalen Modus integriert hat. Das Unternehmen wurde im Mai 2020 von Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo und Enrico Noseda gegründet und im August 2022 kam Stefano Sarti als Gründungsmitglied hinzu, um den internationalen Marktentwicklungsprozess zu unterstützen. Mit der großen Erfahrung und dem fundierten Wissen der Gründer in der Versicherungs- und Automobilbranche wurde hlpy aus der Idee geboren, die Fahrzeugassistenz neu zu erfinden.hlpy wurde im Mai 2020 in Mailand mit dem Ziel gegründet, die Pannenhilfebranche umzugestalten. Mit seiner innovativen digitalen Plattform möchte hlpy einen Mehrwert für Versicherungsgesellschaften, Autohersteller, Vermietungsunternehmen und Rettungsdienste schaffen und vor allem den Service für die Anwender zuverlässiger und sicherer machen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1953509/hlpy_founders.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1860606/hlpy_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hlpy-schlieWt-eine-finanzierungsrunde-in-hohe-von-7-5-millionen-euro-ab-und-konzentriert-sich-auf-die-internationale-entwicklung-301685651.htmlPressekontakt:Lea Calvo Platero | lplatero@advisorywebershandwick.it | +39 3357357146 - Luigi Rossiello | lrossiello@webershandwickitalia.it | +39 3484074073Original-Content von: hlpy, übermittelt durch news aktuell