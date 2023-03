In herausfordernden Zeiten weiter marktüberdurchschnittliches Wachstum

München/Coburg (ots) -- Beitragseinnahmen um 3,5 Prozent auf 8,5 Mrd. Euro gestiegen- Kfz-Bestand legt trotz schwacher Autokonjunktur um 2,0 Prozent auf 13,7 Millionen Fahrzeuge zu- Bestand an E-Autos wächst- Neue Wohngebäudeversicherung mit obligatorischem Elementarschutz im Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger- Weiterer Ausbau der Mobilitätsservices: Integration von pitstop-Werkstattkette in HUK-Autoservice-NetzwerkTrotz anhaltend volatilem Marktumfeld ist die HUK-COBURG in nahezu allen Sparten marktüberdurchschnittlich gewachsen. Das gilt auch für das Kfz-Geschäft, das von der Entwicklung der Autokonjunktur abhängt. Einmal mehr erweist sich die HUK-COBURG im 90. Jahr ihres Bestehens als Versicherer, der entsprechend seiner Philosophie günstigen und bedarfsgerechten Versicherungsschutz anbietet. Seit September letzten Jahres hat das Unternehmen einen Wohngebäudetarif ausschließlich mit Elementarschutz in den Markt gebracht. Die HUK-COBURG reagiert mit diesem Produkt auf die schrecklichen Erfahrungen aus der Flutkatastrophe von 2021 und kommt damit aber auch politischen Forderungen nach einer Elementarschadenschutzversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger nach. Den Aufbau eines Ökosystems Mobilität hat das Unternehmen darüber hinaus mit weiteren Serviceangeboten, wie die Beteiligung an pitstop, vorangetrieben."Wir blicken auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2022", so Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-COBURG: "In einem herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere Marktposition weiter zu halten und ein insgesamt erfreuliches Bestands- und Beitragswachstum zu verzeichnen", so Heitmann weiter. Allerdings fiel das Jahresergebnis mit 146,0 Mio. Euro nach Steuern aufgrund vor- und nachsteuerlicher Effekte deutlich geringer aus als üblich. Dazu Heitmann: "Nach wie vor sind wir mit unserer Eigenkapitalausstattung von 7,5 (7,3 Mrd.) Euro sehr gut kapitalisiert, was uns weitere Investitionen in die Zukunft ermöglicht".Das Geschäftsergebnis im EinzelnenDie gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 3,5 Prozent auf 8,5 Mrd. Euro, während der Markt ein Minus von 0,7 Prozent verbuchte. Die Leistungen an Kunden erhöhten sich um 3,2 Prozent auf 7,5 (7,3) Mrd. Euro.Das Kapitalanlagenergebnis im Konzern ging im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent auf rund 500,2 (823,5) Millionen Euro zurück, die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen lag bei 1,3 (2,2) Prozent.Insgesamt weist die Gruppe ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 384,4 (628,6) Mio. Euro vor Steuern aus. Drei Faktoren bedingten den Rückgang: Zum einen verteuerten sich die Durchschnittsschäden - besonders in der Kfz-Versicherung - zum anderen waren es Abschreibungen, die der Konzern aufgrund des Zinsanstiegs vornehmen musste. Schließlich belasteten auch 2022 wieder Elementarschäden in Höhe von rund 250 Mio. Euro das Ergebnis. Sie waren allerdings nicht so hoch wie im Vorjahr, als die HUK das heftigste Elementarschaden-Jahr ihrer Geschichte mit einem Aufwand von 500 Millionen Euro hinnehmen musste. Der Jahresüberschuss nach Steuern betrug aufgrund einer außergewöhnlich hohen Steuerquote von über 60 Prozent rund 146,0 (381,2) Mio. Euro.Neue Wohngebäudeversicherung mit ElementarschadenschutzUm Menschen in extremen Situationen nicht schutzlos zu lassen, wurde neben der Gründung des mildtätigen Vereins HUK hilft e.V., im September ein neuer Wohngebäudetarif in den Markt gebracht. Damit stellt die HUK-COBURG sicher, dass alle, die dieses Produkt wählen, einen Elementarschutz bekommen. Es umfasst eine marktübliche Selbstbeteiligung von 500 Euro. Wer diese umfassende Deckung ablehnt, erhält dennoch einen Elementarschaden-Schutz, allerdings mit einem Selbstbehalt von 100.000 EUR. Insgesamt wurden seit Markteintritt im September 2022 knapp 40.000 Tarife verkauft.Autoversicherung: Trotz schwierigem Marktumfeld wuchs Bestand auf 13,7 Millionen versicherte FahrzeugeIn der Kfz-Versicherung ging das Neugeschäft von 1,4 auf 1,2 Millionen versicherte Fahrzeuge zurück. Es war stark beeinflusst von einer schwachen Autokonjunktur mit deutlich weniger Besitzumschreibungen und weiterhin niedrigen Neuzulassungen. Trotzdem konnte der Konzern seine führende Marktposition in dieser Sparte weiter behaupten und seinen Bestand um 2,0 Prozent auf rund 13,7 Millionen Fahrzeuge steigern. Mit dazu beigetragen hat die anhaltend positive Entwicklung der HUK24. Sie weist ein weiterhin hohes Neugeschäft von rund 375.000 (458.000) versicherten Fahrzeugen und ein Bestandswachstum von 4,2 (8,7) Prozent auf 2,9 Millionen versicherte Fahrzeuge auf.Auch bei der Anzahl der Elektroautos hat die Versicherungsgruppe ihren Bestand von 185.000 deutlich auf über 282.000 Stück im Jahr 2022 gesteigert. Davon sind rund 186.000 rein elektrisch betrieben, 96.000 plug-in hybrid.Die Bruttobeitragseinnahmen im Kfz-Versicherungsgeschäft lagen 3,1 Prozent über dem Vorjahreswert bei 4,4 Milliarden Euro. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote (brutto) stieg unter dem Einfluss der massiven Preissteigerungen bei Autoreparaturen auf 103,6 (93,3) Prozent. Für Kfz-Schäden entstand im vergangenen Jahr ein Aufwand von 3,9 (3,4) Milliarden Euro.Eine halbe Million Menschen nutzt Telematik-AngebotMittlerweile haben sich rund 500.000 Menschen für den seit vier Jahren am Markt angebotenen Telematik-Tarif der HUK-COBURG entschieden. Im Vorjahr waren dies rund 450.000.Weiterhin positive Entwicklung bei Haftpflicht-, Unfall- und SachversicherungenDas Neugeschäft in den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen konnte nahezu an das hohe Niveau des Vorjahres anknüpfen. Der Bestand legte um 2,8 Prozent auf 14,1 Millionen Risiken zu, während der Markt hier stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 5,7 Prozent auf 1.109,8 (1.050,3) Millionen Euro.Beiträge in der Rechtsschutzversicherung wachsen kräftigMit einem Neugeschäft von rund 116.000 (123.000) Verträgen erzielte die Rechtsschutzversicherung ein leichtes Bestandswachstum von 0,2 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 5,6 Prozent auf 305,5 (289,3) Millionen Euro.Lebensversicherung: Trotz Rückgang weiterhin hohes NeugeschäftDas Neugeschäft gemessen in Brutto-Beitragssumme ging um 4,5 Prozent auf 1,57 (1,65) Milliarden Euro zurück, lag aber immer noch auf hohem Niveau. Maßgeblichen Anteil dabei hatten die Produkte zur Arbeitskraftabsicherung sowie die fondsgebundene Premium Rente. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen verringerten sich leicht um 1,7 Prozent auf 808,7 (823,0) Millionen Euro, während der Markt sogar ein Minus von 7,0 Prozent verzeichnen musste. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, belief sich auf 743,7 (746,7) Millionen Euro.Nachhaltiges Bestandswachstum in der KrankenversicherungIn der Krankenversicherung stieg der Gesamtbestand zum Jahresende um 4,1 Prozent auf 156,2 (150,1) Millionen Euro Monatssollbeitrag. Der Bestand an vollversicherten Personen wuchs um rund 1.900 (2.200) Personen auf mehr als 459.000 (457.000) Personen an. Die gebuchten Beiträge stiegen um 5,4 Prozent auf knapp 1,86 (1,76) Milliarden Euro. Die Zuwächse lagen wieder über denen des Marktes, der um 3,1 Prozent zulegte."Diese Ergebnisse zeigen, dass wir neben unserem Kerngeschäft auch mit unseren Personensparten sehr gut im Markt positioniert sind", fasst Heitmann das Geschäftsjahr 2022 abschließend zusammen.Ausblick 2023"Die Stabilität der Vor-Corona-Zeit kommt nicht wieder und die Unsicherheit wird auch das Jahr 2023 prägen", ist Heitmann überzeugt. "Zudem werden sich politische Forderungen, den Individualverkehr immer stärker zurückzudrängen, auf unser Kerngeschäft auswirken. Wir gehen daher langfristig von begrenzten Wachstumsperspektiven aus", ordnet Heitmann die Geschäftsentwicklung insgesamt ein. Für das laufende Jahr erwartet er im Marktvergleich über alle Sparten gute Entwicklungen.Darüber hinaus gelte es, die HUK-COBURG weiter als einen Lösungsanbieter rund um Mobilität zu positionieren und die Kundinnen und Kunden neben kostengünstigen Versicherungsangeboten auch mit weiteren Leistungen, wie den aktuell eingeführten Zulassungsservice oder der Elektromobilitätsberatung an das Unternehmen zu binden. Die HUK Autowelt wird ihr Angebot ebenfalls weiter ausbauen. Das Joint Venture Neodigital Autoversicherung AG hat im Frühjahr dieses Jahres erste Kfz-Produkte in den Markt gebracht, wodurch die HUK-COBURG sich neue Kundengruppen und Vertriebswege erschließen möchte. Bei onpier, die branchenoffene B2B2C-Plattform, ist es Ziel, weitere Unternehmen neben den Gründungsmitgliedern HUK-COBURG und LVM Versicherungen als Gesellschafter zu gewinnen.Link zur Pressemeldung unter: https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/bilanzpressekonferenz-2023.htmlDie HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit rund 13 Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2022 von 8,5 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 13,7 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. 