hGears Aktie: Was wird das noch werden?

Die Anleger-Stimmung für Hgears ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hgears-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,24 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,1 EUR weicht um -26,89 Prozent ab, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "gute" Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik daher ein "neutral"-Rating.

Der Sentiment und Buzz zeigt, dass sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Hgears ergeben haben. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) signalisiert, dass die Hgears aktuell mit einem Wert von 16,98 überverkauft ist, was als "gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 27 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "gut" führt.