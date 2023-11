hGears Aktie: Was könnte passieren?

Das Anleger-Sentiment für die Hgears-Aktie wurde kürzlich untersucht, und es wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. In den letzten Tagen gab es jedoch wenig Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergaben dabei ein gutes langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt wird der Hgears-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde zur Einschätzung des überkauften oder überverkauften Zustands der Hgears-Aktie herangezogen. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis (63,46 Punkte) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (66,67 Punkte) zeigten weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an. Daher wird der Hgears-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich vergeben.

Bei der charttechnischen Analyse wurde der Durchschnitt des Schlusskurses der Hgears-Aktie für die letzten 200 Handelstage herangezogen. Der letzte Schlusskurs (2,82 EUR) lag um 44,49 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,29 EUR) lag über dem letzten Schlusskurs (-14,29 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Hgears-Aktie in Bezug auf die charttechnische Analyse ein "Schlecht"-Rating.