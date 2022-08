hGears AG Gruppe-Aktie: Sequenzielle Verbesserungen in Q2!

Konzernumsatz für H1 2022 von 70,9 Mio. EUR Rohertrag von 36,8 Mio. EUR, was einer Rohertragsmarge von 52,0 % entspricht (54,6 % auf vergleichbarer Basis [1]), inflationärer Gegenwind bleibt bestehen Bereinigtes EBITDA für H1 2022 in Höhe von 8,2 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge von 11,6 % (14,2 % auf flächenbereinigter1 Basis) Erwartete Erholung in Q2 2022 kompensiert teilweise den langsamen… Hier weiterlesen