hGears AG-Aktie: Ergebnisse der Hauptversammlung!

Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2022 in Frankfurt am Main haben die Aktionäre der hGears AG allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Die Veranstaltung wurde virtuell abgehalten, da vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie die Unsicherheit groß war, ob und wie eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann. Bei der Hauptversammlung waren 75,6 % des Grundkapitals vertreten. In dieser Zahl sind auch Briefwahlstimmen enthalten.… Hier weiterlesen