Mit gutem Gewissen in Gold investieren

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Gold übt aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften seit jeher eine ungeheure Faszination aus und gilt insbesondere als Inbegriff von Wertbeständigkeit. Als Investment wird Gold daher besonders in Krisenzeiten geschätzt, was sich aktuell in einer steigenden Goldnachfrage niederschlägt. Konkret: Im vergangenen Jahr stieg die gesamte Goldnachfrage...