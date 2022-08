Der grüne Bio-Holländer erzielt einen Rekord-Quartalsnettoumsatz von 8,93 Millionen Dollar, hier sind die Details

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE:TGOD) (OTC:TGODF) hat seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene Quartal veröffentlicht und dabei einen Rekord-Nettoumsatz von 11,63 Millionen CA$ (8,93 Millionen US-Dollar) bekannt gegeben, ein Zuwachs von 43 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 und eine Steigerung von 10 % gegenüber dem ersten Quartal 2022. Der Umsatzanstieg gegenüber dem… Hier weiterlesen