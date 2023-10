Nach großer Fusion folgt die deutsche Umfirmierung / Waterlogic Deutschland GmbH wird zu Culligan Deutschland GmbH

Neuss (ots) -Im November letzten Jahres gaben Culligan International, die innovative Marke für verbraucherorientierte, nachhaltige Wasserlösungen und -dienstleistungen, und die Waterlogic Group, ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller, Vertriebspartner und Dienstleister für gereinigte Trinkwasserspender, ihre Fusion bekannt. Zum 10.07.2023 erfolgte in Deutschland die Umfirmierung in Culligan (Deutschland GmbH). Alle Produkte laufen künftig unter der Marke Culligan, auch ursprüngliche Waterlogic-Produkte, wodurch ein konsolidiertes Gesamtportfolio geschaffen wird.Zwei große Wasserexperten haben sich zusammengeschlossen. Nun wird ein Name draus. Das gemeinsame Unternehmen firmiert unter der Culligan Deutschland GmbH und ist in Neuss ansässig. Die Waterlogic Deutschland GmbH ist seit 10.07.2023, dem Zeitpunkt der Handelsregistereintragung, kein eingetragenes Unternehmen mehr. Der Zusammenschluss soll Unternehmen und Kunden gleichermaßen zugutekommen. "Gemeinsam können wir mehr Wachstum erreichen und Größenvorteile nutzen, die die Unternehmen allein nicht hätten erreichen können. Und neue Möglichkeiten für unsere geschätzten Kunden sowie für deren Mitarbeitende und Kunden schaffen", so Olaf Wilhelm, Geschäftsführer Culligan CEE. Dank der Fusion, die namentlich nur noch durch Culligan vertreten wird, profitieren die Kunden von einem breiteren Servicenetz, einer größeren Auswahl an Produkten und modernsten Technologien, die einen konstanten Fluss an gesundem, gereinigtem Trinkwasser bieten.Culligan- und Waterlogic-Kunden profitieren vom ZusammenschlussFür die Kunden ändert sich nichts - außer, dass sie auf ein breiteres Servicenetz zurückgreifen können und das Culligan-Produktsortiment wächst. Waterlogic-Kunden finden alles so vor wie bisher. Nur das Markenlogo und -branding auf Rechnungen, im Kundenportal und anderen CI-Formaten ändert sich in das Culligan-Logo. Alle Verträge bleiben bestehen. Das Unternehmen nimmt eine Harmonisierung der Systemlandschaft vor und beide technische Außendienste verschmelzen inklusive eines gemeinsamen Softwaresystems für die Planung der Unternehmensressourcen (ERP-System). User-E-Mail-Adressen, die auf @waterlogic.de enden, werden auf @culligan.de umgestellt. Darüber informiert das Unternehmen seine Kunden rechtzeitig und nimmt für die Überganszeit automatische Umleitungen vor. Auch die Kommunikation wurde zusammengelegt, so dass die Social-Media-Kanäle wie Facebook (https://www.facebook.com/culligan.de), Instagram (https://www.instagram.com/culligandeutschland/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/culligan-deutschland/) fortan "Culligan Deutschland" heißen. Bereits bestehende Follower müssen nichts tun, sondern folgen automatisch dem neuen Account. Informationen über Produkte, Services, Projekte, Messen sowie Wissenswertes aus der Wasserindustrie werden weiterhin auf den Kanälen geteilt. Hauptaugenmerk bleibt das Bestreben, gemeinsam mit den Kunden die Welt durch Culligan-Produkte und -Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Alle Kunden können von Ihrem Ansprechpartner nun auch Geräte aus dem konsolidierten Gesamt-Portfolio erwerben.Das neue Culligan-Produkt-PortfolioEgal, ob leitungsgebundene Varianten, Gallonen-Systeme oder spezielle Anlagen für den HoReCa Bereich - die Produktpallette von Culligan ist vielfältig und umfangreich. Kompakt für kleine Stellbereiche wie auch angepasst an mittlere bis große Stellflächen, findet jeder die passende Variante für besten Wassergenuss. Je nach Bedarf und Modell bieten die Wasserspender gekühltes und heißes Wasser, still und sprudelnd. Wer sein Wasser zudem zu 99,999999 Prozent von Viren, Keimen und Bakterien befreien will, kann auf Produkte mit der patentierten und zertifizierten Firewall® UV-C-Technologie zurückgreifen.Zu den Marken von Culligan gehören Waterlogic, Aquavital, Revos, Eauvell, GT GasTech und PUREZZA.Übersicht Culligan-PortfolioLeitungsgebundene Wasserspender:C1 Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/c1-firewall/) - der Kompakte für die kleine TeekücheC2 Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/c2-firewall/) - der Zuverlässige für den mittelgroßen ArbeitsplatzSelfizz 15 (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/selfizz-15/) - der Kleine in EdelstahloptikC3 Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/c3-firewall/) - der Funktionale in elegantem DesignSelfizz 30 (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/selfizz3045/) - der Allrounder ohne KompromisseSelfizz NEO (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/selfizz-neo/) - der Nachhaltige in einmaligem DesignC7 Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/c7-firewall/) - der Alleskönner in modernem DesignC8 Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/c8-firewall) - der Kontaktlose mit Infrarot-TechnologieC22 Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/c22-firewall/) - der Robuste ist hoch effizientPUREZZA Classe Firewall® (https://www.purezza-water.de/produkte/auftischlosung/) - der Leistungsstarke für größere Events (nur für Hotels, Restaurants und Caterings)Aquabar Inox 80 (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/aquabar-inox/) - der Coole mit drei ZapfhähnenAquabar Easy 80 (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/aquabar-easy/) - der Standhafte ist leicht zu bedienenAquabar Plus 150 (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserspender-mit-festwasseranschluss/aquabar-plus/) - Hochleistung verbunden mit robustem EdelstahlgehäuseWasserarmaturen:T5 (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserarmaturen/t5/?utm_medium=organic&utm_source=gmb) - der Moderne für zuhause, das Büro und die Gastronomie7Touch (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserarmaturen/7touch/?utm_medium=organic&utm_source=gmb) - der Zeitlose mit smartem digitalem TouchpanelC9 Firewall (https://www.culligan.de/wasserspender/wasser-zapfhaehne/c9-firewall/)® - der Platzsparer kann allesC9 Steel Firewall® (https://www.culligan.de/wasserspender/wasser-zapfhaehne/c9-steel-firewall/)- der Bewährte, jetzt noch hygienischerGlass Tower One (https://www.culligan.de/wasserspender/wasserarmaturen/glass-tower-one/) - der Schöne aus robustem Edelstahl und GlasPUREZZA Zapfhahn mit UTK (https://www.purezza-water.de/produkte/unterthekenlosung/) - der Klassische passt in jede Bar (nur für Hotels, Restaurants und Caterings)Gallonen-Wasserspender:Public Steel (https://www.culligan.de/wasserspender/gallonen-wasserspender/public-steel/?utm_medium=organic&utm_source=gmb) - der Klassiker, erhältlich mit austauschbarer Frontblende in sechs FarbenSmall Office (https://www.culligan.de/wasserspender/gallonen-wasserspender/small-office/?utm_medium=organic&utm_source=gmb) - der Formschöne mit schwarzen oder weißen Front- und AbdeckplattenOffice Hot (https://www.culligan.de/wasserspender/gallonen-wasserspender/office-hot/?utm_medium=organic&utm_source=gmb) - der Heiße, Farben wahlweise Front schwarz und Seitenteile silber oder Front weiß und Seitenteile dunkelblauÜber CulliganCulligan ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserlösungen. Das Unternehmen hat international einige der technologisch fortschrittlichsten und modernsten Produkte zur Wasserfiltration und -aufbereitung im Portfolio. Zu den Innovationen von Culligan gehören Wasserenthärter, Trinkwassersysteme, Lösungen für das private Heim sowie für Unternehmen und die Wasserindustrie. Culligans Netzwerk von Franchisenehmern ist mit über 900 Händlern in 90 Ländern ebenfalls globaler Spitzenreiter. Gegründet 1936 in Illinois zur Verbesserung von Trinkwasser, ist Culligan heute ein weltumspannendes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf ökologischen, kostensparenden und nachhaltigen Lösungen zur Trinkwasserverbesserung für Mensch und Natur gleichermaßen. 