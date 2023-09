Die greenjobs global GmbH & Co. KG und die Kreishandwerkerschaft Köln schließen Partnerschaft

Köln (ots) -Die greenjobs global GmbH & Co. KG, Betreiberin der Jobbörse greenjobs24, hat eine strategische Partnerschaft mit der Kreishandwerkerschaft Köln geschlossen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel und für mehr Sichtbarkeit nachhaltiger Arbeitgeber!" haben sich die beiden Organisationen zusammengeschlossen, um Mitgliedsbetrieben eine zusätzliche Plattform zu bieten, sich als nachhaltige Arbeitgeber zu präsentieren und qualifizierte Fachkräfte zu finden. Dies eröffnet den Innungsbetrieben die Möglichkeit, ein breit aufgestelltes Kandidaten-Netzwerk zu erreichen.Der Innungsgeschäftsführer Rolf Fritsche betont: "Das Handwerk spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende. Viele Handwerksbetriebe sind heute schon nachhaltige Arbeitgeber und gehen mit gutem Beispiel voran. Unsere Mitglieder profitieren zukünftig von einer höheren Sichtbarkeit und dem Zugang zu einem Netzwerk von Fachkräften, die gezielt nach nachhaltigen Arbeitgebern suchen."Paul Poulios, Geschäftsführer der greenjobs global GmbH & Co. KG, fügt hinzu: "Unternehmen, die heute bereits umweltfreundliche Maßnahmen umsetzen oder aktiv zum Klimaschutz beitragen, sind nachhaltige Arbeitgeber. Elektromobilität, Klimaneutralität und ressourcenschonende Praktiken sind in vielen Betrieben gängige Praxis. Dies ist auch für Fachkräfte ein erheblicher Anreiz. Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte darstellt und sind stolz darauf, die Innungsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Köln hierbei zu unterstützen."Die Jobbörse greenjobs24 macht nachhaltige Arbeitgeber sichtbarDie Jobbörse greenjobs24 ist eine deutschlandweite Plattform, auf der Stellenangebote von nachhaltigen Arbeitgebern präsentiert werden. Wechselwillige und Jobsuchende werden mit Unternehmen zusammengebracht, die eine nachhaltige Unternehmensstrategie verfolgen. Arbeitgeber haben hier die Möglichkeit, ihre Stellenanzeigen einer neuen Zielgruppe anzubieten, auf die sie bisher nicht gezielt zugreifen konnten.Über die greenjobs global GmbH & Co. KG:Die greenjobs global GmbH & Co. KG ist ein Teil der studigroup-Unternehmensgruppe und wurde gegründet, um Nachhaltigkeit in den Fokus der Personalsuche zu rücken und nachhaltige Arbeitgeber sowie Green Jobs sichtbar zu machen. Ihr Angebot richtet sich an Unternehmen jeder Größe und Branche, die sich für Nachhaltigkeit engagieren.Über die Kreishandwerkerschaft Köln:Die Kreishandwerkerschaft Köln ist der Unternehmerverband des Kölner Handwerks. Als Zusammenschluss der 30 Kölner Innungen mit ca. 3.500 Innungsbetrieben vertritt sie das Kölner Handwerk gegenüber Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat gemäß §§ 86 ff. HwO die Aufgabe, die Gesamtinteressen des selbständigen Handwerks sowie die gemeinsamen Interessen der Handwerksinnungen ihres Bezirks wahrzunehmen und die Geschäfte der Handwerksinnungen zu führen und diese bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Handwerksbetriebe in der Stadt Köln beschäftigen ca. 65.000 Mitarbeiter, bilden 5.000 Lehrlinge aus und erwirtschaften einen Umsatz von ca. 8 Mrd. Euro. Damit ist das Handwerk der mit Abstand wichtigste Wirtschaftsfaktor, größter Arbeitgeber und größter Ausbilder in der Stadt.Pressekontakt:Paul PouliosGeschäftsführer+49 221 9998 9995presse@greenjobs-global.comPressematerial: greenjobs-global.com/presseOriginal-Content von: greenjobs global GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell