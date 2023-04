grandcentrix wählt Scanfil als Fertigungspartner für Modbus Cloud Connect IoT-Lösung

Wutha-Farnroda (ots) -Scanfil und grandcentrix haben sich auf die gemeinsame Herstellung und Weiterentwicklung des Produkts Modbus Cloud Connect geeinigt. grandcentrix ist ein deutsches IoT-Unternehmen, das im Jahr 2020 von Vodafone Deutschland übernommen wurde. Die Vision von grandcentrix ist es, die Produkte der Kunden zu vernetzen und das Internet der Dinge (IoT) finanziell tragbar und für jeden zugänglich zu machen."IoT ist schon seit Jahren ein Buzzword, aber der Durchbruch hat sich nicht so schnell eingestellt wie erwartet", sagt Global Sales Manager Andreas Bohner von Scanfil. "Ein Hauptproblem waren die Kosten für die Anschaffung der Geräte und die Installation. grandcentrix hat eine Plug-and-play (PnP) Lösung für dieses Problem. Wir bei Scanfil sind stolz und freuen uns, Teil der Kommerzialisierung des IoT zu sein."Modbus Cloud Connect ist ein All-in-One Produkt, das Hardware, Connectivity, Self-Service-Portal und Support umfasst und für die Verbindung aller Modbus-Protokollgeräte in die Cloud konzipiert ist. Einer der ersten Großkunden für das IoT-Produkt ist das Unternehmen ALMiG, welches industrielle Luftkompressoren herstellt."Wir haben bei grandcentrix erkannt, dass das größte Hindernis für Unternehmen die Komplexität der Implementierung ist. Unsere Lösung war es, ein standardisiertes Produkt mit einfacher Installation und Bedienung zu schaffen", erklärt Philipp Buhl, Head of Marketing & Channel Management bei grandcentrix. "Modbus Cloud Connect hat ALMiG ein neues digitales Servicemanagement ermöglicht und die Kundenzufriedenheit verbessert. Und das alles mit einer skalierbaren und kosteneffizienten Lösung."ALMiG nutzt Modus Cloud Connect von grandcentrix, um neue und ältere Maschinen mit der Cloud zu verbinden. Das Ziel war es, Maschinen auf einfachste Weise mit cloudbasierten Analyseplattformen zu verbinden, und zwar mit einer kostengünstigen Konnektivitätslösung, die alle Maschinen unterstützen kann."Wir taten uns schwer damit, eine Lösung mit verschiedenen Partnern für verschiedene Dienste zusammenzubringen. Modbus Cloud Connect war die perfekte Antwort auf diese Herausforderungen der Vergangenheit, denn alle relevanten Bausteine sind bereits harmonisiert und als ein Produkt aus einer Hand integriert", erklärt Ralph Jeschabek, Head of Marketing bei ALMiG.Das globale industrielle IoT wird bis 2030 schätzungsweise um mehr als 20 % CAGR wachsen. IoT-Lösungen haben auch einen ESG-Aspekt. Sie ermöglichen Energieeinsparungen, verbesserte Betriebszeiten und längere Lebensdauern. IoT wird zum Standard für Industrieunternehmen bei der Durchführung ihrer Fertigungsprozesse.Scanfil stellt in seinen Werken in Malmö und Suzhou grancentrix Modbus Cloud Connect und Asset-Tracker-Geräte her.Mehr Informationen: https://grandcentrix.net/de/products/modbus/Über ScanfilScanfil ist ein internationaler Fertigungspartner und Systemlieferant für die Elektronikindustrie mit über 45 Jahren Erfahrung in der anspruchsvollen Fertigung. Scanfil bietet seinen Kunden ein umfangreiches Leistungsspektrum, das vom Produktdesign über die Produktfertigung bis hin zu Materialbeschaffung und Logistiklösungen reicht. Eine vertikal integrierte Produktion und eine umfassende Lieferkette sind die Grundlage für die Wettbewerbsvorteile von Scanfil: Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Lesen Sie mehr: www.scanfil.comÜber grandcentrixgrandcentrix ist einer der führenden Systemintegratoren für Internet of Things (IoT) und Smart Products. Mit über 200 spezialisierten Mitarbeiter:innen bietet grandcentrix hierfür ein komplettes Service-Angebot von der Elektronik- und Embedded-Software-Entwicklung, Zertifizierungen, Fertigung von IoT Produkten, App- und Backend-Entwicklung, Connectivity, Security, Analytics bis zum Betrieb von IoT Plattformen aus einer Hand. grandcentrix ist seit 2020 eine 100% Beteiligung der Vodafone Deutschland. Innerhalb der Vodafone Gruppe ist grandcentrix einerseits für die Umsetzung von individuellen IoT Projekten von Kunden der Vodafone verantwortlich und ist andererseits eines von vier spezialisierten Produkthäusern für die Entwicklung und Bereitstellung von IoT Produkten und Ende-zu-Ende-Lösungen für die globale Vodafone Organisation.Über ALMiGALMiG steht für Automatische Luftpumpen - Made in Germany und ist einer der führenden Systemanbieter in der Drucklufttechnik. Wir stehen für jahrzehntelange Erfahrung mit Spitzenprodukten in der Druckluftbranche. Für zusätzliche Informationen:Andreas BohnerGlobal Sales Manager, Scanfil plcTel. +49 172 296 3130email andreas.bohner@scanfil.comPhilipp BuhlHead of Marketing & Channel Management, grandcentrixTel. +49 172 860 490email philipp.buhl@grandcentrix.netRalph JeschabekHead of Marketing, ALMiG KompressorenTel. +49 7024 9614 144email ralph.jeschabek@almig.de