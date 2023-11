goeasy Aktie: Das macht richtig Spaß!

Branchenvergleich Aktienkurs: Goeasy übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 3 Prozent, mit einer Rendite von 9,88 Prozent. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,78 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Goeasy mit 4,1 Prozent darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt an, dass die Goeasy-Aktie mit einem RSI von 17 als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Dividende: Die Dividendenrendite von Goeasy beträgt 3,43 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" weist eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent auf, was zu einer Differenz von -3,2 Prozent zur Goeasy-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Goeasy beträgt 113,68 CAD, während der Aktienkurs bei 131,37 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +15,56 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 weist einen Stand von 115,62 CAD auf, was einer positiven Distanz von +13,62 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Goeasy-Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.