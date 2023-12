goeasy Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Goeasy auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 22,31 Punkte, was darauf hindeutet, dass Goeasy momentan überverkauft ist, und die Aktie erhält somit ein "Gut"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 20,04, dass Goeasy überverkauft ist, und auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Goeasy in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Goeasy von 157,1 CAD eine positive Entfernung von +36,7 Prozent vom GD200 (114,92 CAD) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 125,42 CAD, was einem Abstand von +25,26 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Goeasy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goeasy einen Wert von 10 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 81,27) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Goeasy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass Goeasy über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung hinweist. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Goeasy die Einstufung: "Gut".

Insgesamt werden die Aktien von Goeasy aufgrund verschiedener Analysekriterien als "Gut" bewertet, was für Anleger positive Signale hinsichtlich der aktuellen Marktsituation darstellt.