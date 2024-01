goeasy Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Goeasy liegt bei 73,31, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30,87 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Goeasy ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Goeasy beträgt 3,43 Prozent, was 3,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Verbraucherfinanzierung" ist dies daher ein unrentables Investment und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben 8 Analystenbewertungen für die Goeasy-Aktie stattgefunden, wovon 7 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 170,29 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,27 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 151,68 CAD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt erhält Goeasy somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.