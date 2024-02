goeasy Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Goeasy-Aktie beträgt der RSI im Moment 20,38, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Goeasy wurden untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Goeasy zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Schlusskurs der Goeasy-Aktie im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt und zum 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Goeasy aktuell bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,38 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Goeasy-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, sowie der technischen Analyse. Lediglich die Dividendenpolitik erhält eine negative Bewertung.