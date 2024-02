goeasy Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Goeasy: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Dividende von Goeasy beträgt 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (6,38 %) niedriger ist. Die Differenz von 3,99 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Goeasy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 47,67 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche Verbraucherfinanzierung, die eine mittlere Rendite von 1,45 Prozent aufweist, liegt Goeasy mit 46,22 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Goeasy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit erhält Goeasy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Gut". Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Goeasy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.