goeasy Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI von Goeasy bei 27,82, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Goeasy eine Rendite von 47,67 Prozent auf, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" erreicht eine mittlere Rendite von 7,98 Prozent, wobei Goeasy mit 39,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Goeasy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Verbraucherfinanzierung, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 118,47 CAD für den Schlusskurs der Goeasy-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag deutlich darüber bei 160,31 CAD (+35,32 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Goeasy-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet, wodurch sie auch für diese Werte ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.