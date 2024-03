goeasy Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 8 positive Bewertungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negative Bewertung für Goeasy abgegeben. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Im vergangenen Monat wurden 5 positive Bewertungen, 1 neutrale Bewertung und keine negative Bewertung vergeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 12,94 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 186,33 CAD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2, was einer negativen Differenz von -3,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben die Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für Goeasy abgegeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Goeasy liegt bei 64,91 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Goeasy-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.