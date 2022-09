glasstec 2022: Wiedersehen der internationalen Glasindustrie in Düsseldorf / Parallellaufende decarbXpo zeigt einzigartiges Spektrum an Klimaschutztechnologien

Düsseldorf (ots) -Vom 20. bis 23. September 2022 trifft sich nach vier Jahren endlich wieder die internationale Glasbranche zu ihrer Weltleitmesse. Die glasstec in Düsseldorf bietet eine einzigartige Auswahl an Neuheiten, Trends und Lösungen, kombiniert mit einem hochkarätigen Rahmenprogramm aus Wissenschaft und Praxis. Die Vorfreude ist dieses Mal besonders groß, denn 2022 ist das "Internationale Jahr des Glases". Parallel findet in diesem Jahr die Premiere der Expo for Decarbonized Industries (decarbXpo) statt. Die Messe zeigt vom 20. bis zum 22. September ein einzigartiges Spektrum von Klimaschutz-Technologien für Industrie und Gewerbe.Die glasstec wird mit rund 940 Ausstellern aus 47 Nationen ihrer Rolle als größte und bedeutendste Veranstaltung für die Glasbranche auch in 2022 wieder gerecht. Den Fachbesuchern werden zahlreiche Produkte und Lösungen aus den Bereichen Glasherstellung, -bearbeitung und -veredelung, Handwerk, Architektur/Bau und Fenster/Fassade geboten.glasstec conference: Der Think Tank für die GlasindustrieDie glasstec conference in Halle 11 bündelt das Branchen-Know-how aus Theorie und Praxis und steht im Kontext der fünf globalen Trendthemen Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Urbanisierung, nachhaltige Wertschöpfung und Well-Being. Täglich können sich die Besucherinnen und Besucher der glasstec 2022 in den Vorträgen zu Glasproduktion, Glasverarbeitung und -veredelung sowie Glasprodukten und -anwendungen über aktuelle Entwicklungen und Trends informieren. Teile des Konferenzprogramms werden zudem kostenlos auf der glasstec-Website gestreamt. Dafür ist lediglich eine Vorab-Registrierung nötig. Das Programm der glasstec conference ist online unter www.glasstec.de einsehbar.Innovationsschau "glass technology live"Im Mittelpunkt des Rahmenprogramms steht die Innovationsschau "glass technology live" (gtl), in Halle 11. Unter dem Titel "NEXT IN GLASS" zeigt sie die geballte Innovationskraft der Branche. Neben neuen Technologien werden auch Exponate aus der wissenschaftlichen Glasforschung präsentiert. Organisiert wird die Innovationsschau vom Hochschulnetzwerk der vier technischen Universitäten Darmstadt, Delft, Dortmund und Dresden. Eines der Highlights ist die "Ziptruss" der Technischen Universität Delft. Kräfte, die in Strukturen wirken, sind abstrakt und können nicht direkt beobachtet werden. Die "Ziptruss" macht sie auf spektakuläre Weise sichtbar: Die Strukturelemente selbst leuchten auf und zeigen in Echtzeit wirkende Druck- und Zugkräfte an. Eine Schiene mit Sitz ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, mit dem eigenen Körpergewicht Kraft auf die Struktur auszuüben und diese entlang der Länge des Balkens zu bewegen. Die Auswirkungen auf die Traverse werden durch ein beeindruckendes dynamisches Muster visualisiert. Alle Exponate der glass technology live thematisieren mindestens eines der Trendthemen der glasstec 2022.Parallel zur glasstec: Die decarbXpo - Neue Fachmesse zur Dekarbonisierung und Klimaneutralität in Industrie und GewerbeAuf der decarbXpo (http://www.decarbxpo.de/) stellen etablierte Unternehmen und innovative Start-ups ihre Lösungen zur Senkung von Klimagas-Emissionen vor. Drei Fachkonferenzen rund um Wasserstoff, Energiespeicher und klimafreundlich produzierte Metalle sowie zwei Fachforen bieten ein hochkarätiges Rahmenprogramm. Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein- Westfalen ist Schirmherrin des Events.Große Bandbreite von Technologien und Services"Um den Klimaschutz in Industrie und Gewerbe voranzubringen, geht die decarbXpo einen neuen Weg: Wir fokussieren uns nicht auf eine einzelne Branche, sondern zeigen eine enorme Bandbreite von Lösungen für Unternehmen aus den verschiedensten Sektoren. Entscheider finden hier die passenden Impulse und Lösungen für die Senkung von Energiekosten und Treibhausgas-Emissionen ihrer Produktions- und Gewerbestandorte", sagt Malte Seifert, Director der decarbXpo bei der Messe Düsseldorf.Zu den Bilddatenbanken: www.glasstec.de/pressefotos / www.decarbxpo.de/pressefotosMesse-Termine:glasstec 2022 / 20.9. bis 23.9.2022decarbXpo 2022 / 20.9. bis 22.9.2022Pressekontakt:glasstec 2022 / decarbXpo 2022:Daniel KraußTel.: +49(0)211/4560-598E-Mail: KraussD@messe-duesseldorf.deBrigitte KüppersTel.: +49(0)211/4560-929E-Mail: KueppersB@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: glasstec, übermittelt durch news aktuell