Das gibt’s ja gar nicht, tonies Registered (A)?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tonies-Aktie liegt bei 35,06 und wird daher als neutral bewertet, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 45 für die Tonies-Aktie ergibt. Dies wird ebenfalls als neutral eingestuft. Die Gesamtbewertung in dieser Kategorie lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Tonies-Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher wird die Tonies-Aktie in diesem Bereich ebenfalls als neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergibt eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral", da der Kurs der Tonies-Aktie mit 5,03 EUR etwa 1,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei etwa +3,07 Prozent liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Tonies-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tonies. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Tonies-Aktie in allen Kategorien eine neutrale Bewertung.