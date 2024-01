Das gibt’s ja gar nicht, e’grand?

Die Anleger-Stimmung bei E'grand in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von E'grand bei 1542 JPY mit einer Entfernung von +3,05 Prozent vom GD200 (1496,39 JPY) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1475,26 JPY, was einem Abstand von +4,52 Prozent entspricht und somit ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator. Der RSI der E'grand liegt bei 15,66, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,76 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die E'grand-Aktie.