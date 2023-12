Das gibt’s ja gar nicht, Zoetis?

In den letzten Wochen gab es bei Zoetis keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt, die von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine wesentlichen Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zoetis daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral".

Im Bereich der Dividendenrendite zeigt sich Zoetis mit einer aktuellen Rendite von 0,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 2,49 % schwach, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei den fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoetis bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 104,47) bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zoetis-Aktie derzeit 13,25 % über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Ebenso ist die Aktie im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen mit einer Distanz von +12,96 % zum gleitenden Durchschnitt als "Gut" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.