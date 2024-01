Das gibt’s ja gar nicht, Zhuhai Huajin Capital?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Zhuhai Huajin Capital als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhuhai Huajin Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,14 und für den RSI25 von 39,96, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Zhuhai Huajin Capital-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um 19,45 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -3,32 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 13,1 Prozent, und Zhuhai Huajin Capital übertraf diesen Durchschnittswert um 3,03 Prozent. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhuhai Huajin Capital liegt derzeit bei 63,27, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Zhuhai Huajin Capital auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.