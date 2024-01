Das gibt’s ja gar nicht, Zhengzhou Yutong Bus?

Die Yutong Bus wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,11 CNH, was einer Abweichung von +1,75 Prozent zum Kurs der Aktie (13,34 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,18 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund einer Abweichung von +1,21 Prozent.

Die Anlegerstimmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. So haben Analysten soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Yutong Bus in den sozialen Medien aufgegriffen. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen führte zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Yutong Bus im vergangenen Jahr eine Rendite von 82,19 Prozent erzielen, was 80,68 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die Aktie sogar 80,41 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz um Yutong Bus konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb auch hier eine Einstufung als "Neutral" erfolgt. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammengefasst ergibt sich daher insgesamt eine Einstufung als "Neutral" für die Yutong Bus.