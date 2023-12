Das gibt’s ja gar nicht, Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic?

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktien von Zhejiang Crystal-optech ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Sie zeigen ein großes Interesse an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch aus charttechnischer Sicht bekommt das Unternehmen eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,11 CNH, während der aktuelle Kurs bei 12,81 CNH liegt, was eine Abweichung von +5,78 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 13 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,46 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von Zhejiang Crystal-optech. Während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 18,6 Prozent gestiegen sind, konnte das Unternehmen nur eine Performance von 9,56 Prozent erzielen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Zhejiang Crystal-optech also gemischte Bewertungen, wobei die Stimmung der Anleger und die charttechnische Analyse positiv ausfallen, während die Performance im Branchenvergleich eher negativ ist.