Das gibt’s ja gar nicht, Zhejiang Huangma?

Die Dividendenrendite für Zhejiang Huangma beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,8 liegt. Unsere Analysten haben die Dividendenpolitik bewertet und geben dem Unternehmen deshalb eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zhejiang Huangma liegt bei 72,86 und wird deshalb als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 61,25 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in Bezug auf Zhejiang Huangma. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktivität in den Beiträgen zu dieser Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Zhejiang Huangma diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Huangma bei 19,59, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.